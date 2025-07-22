وهاب: سوريا غير قابلة للحياة بصيغتها الحالية وهي بحاجة لطائف سوري وإقرار نظام فيدرالي

اعتبر رئيس حزب التوحيد الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له، بان ​سوريا​ غير قابلة للحياة بصيغتها الحالية، وهي بحاجة لطائف سوري وإقرار نظام فيدرالي شبيه بالإمارات أو سويسرا، مؤكدا بان الصيغة الحالية إنتهت.

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