نجل بايدن: سبب أداء والدي الكارثي في المناظرة أمام ترامب كان منوما

اوضح ​هانتر بايدن​ نجل الرئيس الأميركي السابق ​جو بايدن​، إن الأداء الكارثي لوالده في المناظرة أمام الرئيس دونالد ترامب والذي أدى إلى تنحي السياسي المنتمي للحزب الديمقراطي عن الترشح لولاية رئاسية جديدة كان نتيجة لتناوله منوم الأمبين بسبب سفره.

واردف هانتر في مقابلة، "سأخبركم ماذا، أنا أعرف بالضبط ما حدث في تلك المناظرة. لقد حلق (جو بايدن) في رحلات طيران حول العالم... وهو يبلغ من العمر 81 عاما. كان متعبا للغاية". وأضاف "الأطباء يعطونه الأمبين ليتمكن من النوم".

ويستخدم عقار الأمبين لعلاج اضطرابات النوم على المدى القصير.

وكان أداء الرئيس السابق في المناظرة أمام مرشح الحزب الجمهوري آنذاك ترامب، والتي تعثر فيها بايدن عدة مرات ليكمل حديثه، قد أثار انتقادا عنيفا ضد ترشحه في ​انتخابات 2024​.

وبعد مرور أقل من شهر على تلك المناظرة التي جرت في 27 حزيران 2024، تنحى بايدن عن الترشح للرئاسة بعد أن تراجع أمام ترامب في استطلاعات الرأي. ثم صارت نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي وخسرت أمام ترامب في انتخابات نوفمبر تشرين الثاني.

وفي الأيام التي تلت المناظرة، قال الرئيس السابق إن إرهاق السفر بعد رحلتين خارج البلاد في وقت سابق من ذلك الشهر هو السبب في أدائه الكارثي في المناظرة.

وفي مقابلة أمس الاثنين، عبر هانتر بايدن أيضا عن خيبة أمله في أعضاء الحزب الديمقراطي والخبراء الاستراتيجيين والنواب الذين تخلوا عن ترشيح والده بعد المناظرة.