اعلنت المتحدثة باسم الحكومة ال​إيران​ية فاطمة مهاجراني في تصريح لها، إن 1062 شخصا قتلوا على الأقل في إيران نتيجة الحرب التي استمرت 12 يوما مع إسرائيل الشهر الماضي، بينهم 102 امرأة و38 طفلا. وكان العدد الرسمي السابق للقتلى 935.

كانت هذه تفاصيل خبر متحدث باسم الحكومة الإيرانية: عدد قتلى الحرب مع إسرائيل ارتفع إلى 1062 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.