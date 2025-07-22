الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي في معارك جنوبي قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن "مقتل جندي في معارك جنوبي قطاع ​غزة​".

وكان قد أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في تصريح له في وقت سابق من اليوم، أن "اللحظة التي تلقي فيها حماس سلاحها وتستسلم، وربما نسمح لهم بمغادرة غزة، وقتها ستنتهي الحرب".

وأضاف نتنياهو: "ليست هناك فرصة للسلام مع النظام الحالي في إيران، لكن مع الشعب، وهم يريدون الإطاحة بالنظام"، مشددًا على أن "الأميركيين الذين لا يريدون دعم إسرائيل يعني أنهم لا يدعمون الولايات المتحدة".