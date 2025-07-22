لابيد: تركيا تمتلك أقوى سلاح بحرية في الشرق الأوسط وتعمل على تحقيق التوازن الجوي مع إسرائيل

أشار زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الى أن "حكومتنا الفاشلة سمحت لصفقة بيع ​طائرات يوروفايتر​ تايفون من ألمانيا وبريطانيا لتركيا"، مضيفةً "تركيا تمتلك أقوى سلاح بحرية في الشرق الأوسط وتعمل على تحقيق التوازن الجوي مع إسرائيل وهذا أمر خطير".

