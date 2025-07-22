مقتل شخصين وفقدان 10 آخرين جراء أمطار غزيرة في شاندونغ الصينية

أعلن تلفزيون الصين المركزي اليوم الثلاثاء أن "الأمطار الغزيرة في مقاطعة شاندونغ بشرق الصين أسفرت عن وفاة شخصين وفقد 10 آخرين بعد أن غمرت مياه الأمطار التي بلغ منسوبها 364 مليمترا منطقة لاي وو في جينان".

