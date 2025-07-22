حريق في مجمع تجاري بالمنطقة الحرة بميناء أنزلي شمال إيران

ذكر موقع شبكة أخبار الطلاب الإيراني أن ​حريق​ا اندلع في مجمع تجاري في المنطقة الحرة بميناء أنزلي شمال إيران، مضيفا أن رجال الإطفاء يعملون على إخماده.

