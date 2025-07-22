اليونيسف: مجاعة كارثية تهدد أطفال غزة وسط نقص الغذاء والماء وصعوبة إيصال المساعدات

أكدت منظمة "اليونيسف" أن المجاعة باتت تنتشر في قطاع غزة بشكل متسارع، مشيرة إلى أن مستويات سوء التغذية القاتلة بين الأطفال وصلت إلى درجات كارثية تهدد حياتهم.

وأوضحت المنظمة أن الوضع الإنساني في القطاع يزداد تدهورًا، في ظل نقص حاد في الغذاء وندرة المياه النظيفة، إلى جانب صعوبات كبيرة تواجه فرق الإغاثة في إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين.