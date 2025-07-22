كوريا الجنوبية تواصل البحث عن مفقودين إثر الأمطار الغزيرة

ابوظبي - سيف اليزيد - واصلت السلطات في كوريا الجنوبية، البحث عن مفقودين إثر الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي، والانهيارات الأرضية الناجمة عنها.وذكرت وزارة الداخلية الكورية الجنوبية، في بيان، أن شخصا آخر لقي مصرعه بسبب الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية، ما يرفع حصيلة الضحايا إلى 19 شخصا، فيما لا يزال 9 أشخاص في عداد المفقودين.وأشار البيان إلى أن 10 أشخاص لقوا مصرعهم في بلدة "سانتشيونغ" بمقاطعة "غيونغسانغ"، فيما لقي 5 أشخاص مصرعهم في إقليم "غيونغغي"، و3 في إقليم "تشونغتشيونغ"، وواحد في مدينة "غوانغجو".وعجلت السلطات بجهود الإنقاذ حيث خضع حوالي 2976 مبنى ومنشأة من أصل 6752 مبنى ومنشأة متضررة لأعمال ترميم طارئة.ولجأ أكثر من 14 ألف شخص إلى ملاجئ منذ بدء هطول الأمطار الغزيرة، ولم يعد 2549 منهم إلى منازلهم بعد.