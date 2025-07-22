الارشيف / اخبار العالم

دول الاتحاد الأوروبي تناقش سياسة الهجرة في اجتماع كوبنهاجن

ابوظبي - سيف اليزيد - يجتمع وزراء الداخلية في دول الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء في كوبنهاجن لمناقشة سياسة الهجرة والأمن الأوروبية. ومن المتوقع أن تتركز المحادثات على إعادة المرفوضين من طالبي اللجوء ومكافحة الهجرة غير النظامية ومواجهة الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات. ويهدف الوزراء أيضا إلى مناقشة كيفية تعزيز قدرة الاتحاد الأوروبي على الصمود في وجه أزمات الهجرة، مع التركيز بشكل خاص على تحسين نظام الإعادة الأوروبي. ويتضمن ذلك إمكانية إنشاء مراكز لإعادة المرحلين خارج حدود الاتحاد الأوروبي، ومنح وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس" دورا أقوى. ومن المنتظر أن يشارك وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت في المشاورات بالعاصمة الدنماركية. 

