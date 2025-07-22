إيران: اعتقال عميلين للموساد فى محافظة خراسان

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت النيابة العامة في المنطقة المركزية بمحافظة خراسان الشمالية (شمال شرق إيران)، عن اعتقال عميلين للموساد الإسرائيلي بالمحافظة.

ونقلت وكالة مهر للأنباء، عن النائب العام لمحافظة خراسان الشمالية، جواد إيلالي اليوم قوله في الجلسة الرابعة للمجلس القضائي بالمحافظة: "تمت محاكمة 15 شخصا في خراسان الشمالية بتهمة نشر الأكاذيب".

وفي إشارة إلى اعتقال عميلين للموساد في محافظة خراسان الشمالية، أعلن عن عزم القضاء في المحافظة، وتحديدا النيابة العامة، على التعامل بحزم مع المجرمين في هذه المنطقة.

وقال جواد إيلالي: "خلال فترة العدوان الصهيوني على البلاد، تم تحديد هوية 15 شخصا بتهمة نشر الأكاذيب التي أدت إلى تشويش الرأي العام والدعاية ضد النظام الاسلامي، وتم رفع دعوى قضائية في هذا الصدد".

