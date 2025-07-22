شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن يهنئ الشعب المصري بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

توجه حزب حماة الوطن، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952.

وأكد الحزب، أن هذه الثورة المجيدة التي قادها أبناء مصر الأوفياء، وبمشاركة كل طوائف الشعب، كانت نقطة تحول في تاريخ الدولة المصرية، وحققت إنجازات ونجاحات ستظل محفورة في وجدان كل وطني حر.

وأشار حماة الوطن، إلى أن ثورة 23 يوليو كانت نقطة الانطلاق نحو بناء مصر وتحقيق نهضتها الشاملة بأياد أبنائها المخلصين، واليوم وبفضل أبطال القوات المسلحة تتواصل الإنجازات في ربوع الوطن.

واختتم الحزب، تأكيده بالوقوف خلف القيادة السياسية، ودعمها في ما تقوم به من جهود مخلصة لصالح مصر وشعبها.