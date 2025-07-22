لقاء وزاري في الداخلية بحث في تنظيم عمل مولدات الكهرباء

عقد في وزارة الداخلية والبلديات، صباح اليوم، اجتماع ضم وزراء :الداخلية والبلديات أحمد الحجار، العدل عادل نصار، الإقتصاد والتجارة عامر بساط، بمشاركة ممثل وزير الطاقة والمياه المحامي بطرس حدشيتي، وفي حضور محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، ورؤساء بلديات كل من بيروت، طرابلس، الغبيري، المريجة، برج البراجنة وحارة حريك. وتم خلال الإجتماع البحث في تنظيم عمل مولدات الكهرباء.

كما ترأس الحجار اجتماعا خصص للبحث في وضع إطار تنظيمي لتركيب ألواح الطاقة الشمسية، حضره المدير العام للتنظيم المدني بالتكليف علي رمضان، المديرة العامة للإدارية المشتركة بالتكليف رشا حوراني، ممثل وزارة الطاقة والمياه المحامي بطرس حدشيتي، إلى جانب الضباط المعنيين في قوى الأمن الداخلي.