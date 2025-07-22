قال المبعوث الأميركي توم براك، للإعلاميين أثناء خروجه من عين التينة إن "اللقاء كان ممتازاً ونعمل قدماً للوصول إلى الاستقرار والمشكلة ليست في الضمانات". وتوجه براك الى الإعلاميين بالقول "يجب أن تتحلّوا بالأمل".

كانت هذه تفاصيل خبر براك للإعلاميين أثناء خروجه من عين التينة: نعمل قدماً للوصول إلى الاستقرار والمشكلة ليست في الضمانات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.