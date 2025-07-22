لجنة المغتربين التقت بلاسخارت: ناقشنا تجديد اليونيفيل وتأثير أحداث سوريا والمساعدات المشروطة بتنفيذ القرار 1701

اشار رئيس لجنة ​الشؤون الخارجية​ والمغتربين النائب فادي علامة بعد اجتماع اللجنة مع المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان جنين بلاسخارت، الى ان "الهدف من اللقاء ان نستوضح من بعض النقاط التي نعتبرها اساسية بالظروف التي نعيشها ومن بينها موضوع جنوب لبنان والامور التي لها علاقة بدور اليونيفيل، وفي الوقت نفسه كان هناك اسئلة حول التجديد اليونفيل".

ولفت الى ان "الدولة اللبنانية قدمت في وقت سابق طلب اعادة التجديد لليونفيل ونتمنى ان يكون وقت التقديم في الوقت الكافي حتى يستطيع لبنان ان يستفيد من فرصة طرح موضوع التجديد باكرا".

واوضح ان "النقطة الثانيةالتي تطرقنا اليها هو موضوع ما يحصل على حدودنا الشرقية والشمالية وما يحصل في سوريا وكيف سيؤثر على لبنان اضافة إلى النازحين من داخل سوريا إلى لبنان وكيف ممكن ان تساعد الامم المتحدة في هذا الاطار".

واضاف ان "النقطة الثالثة لها علاقة بالمساعدات الانسانية ومساعدات اعادة الإعمار، وكان هناك امرا واضحا ان لبنان من الممكن ان لا يحصل على مساعدات اعادة الإعمار قبل الانتهاء من مسألة القرار 1701وآلية تنفيذه، اضافة إلى لإصلاحات حيث كان تركيز من قبلها حول موضوع القوانين الاصلاحية، كما تطرقنا إلى ما يحصل في الإقليم وكان لدينا اسئلة حول دور الامم المتحدة".

وقال إن "كان هناك اهتمام وتمن ان ينجز لبنان رسم ​سياسة​ الامن القومي وان يستعد لتقوية جيشه لان هذا امر اساسي ليبنى لبنان بطريقة جامعة وان ننجز ما هو مطلوب منا".