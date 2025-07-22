الرئيس عون غادر الى البحرين في زيارة رسمية تلبية لدعوة من الملك حمد بن عيسى

غادر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بيروت الى البحرين عند الساعة الواحدة والثلث بعد ظهر اليوم، وذلك في زيارة رسمية تستمر يومين تلبية لدعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة. ويرافق الرئيس عون في زيارته وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي.
ومن المقرر ان يبحث رئيس الجمهورية مع ملك البحرين والمسؤولين في المملكة، تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطويرها على مختلف الاصعدة.
