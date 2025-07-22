كرامي دعت 160 مدير مدرسة لانضمام إلى الحملة الوطنية لدعم المدرسة الرسمية

دعت وزيرة التربية والتعليم العالي ​ريما كرامي​ 160 مدير مدرسة وثانوية رسمية موزعة على المناطق اللبنانية كافة، إلى الإنضمام للحملة الوطنية لدعم المدرسة الرسمية، وذلك عبر اجتماع عقدته عبر تطبيق "تيمز"، في حضور فريق عمل مكتب الوزيرة والمدير العام للتربية الأستاذ فادي يرق ورؤساء الوحدات في الوزارة ورؤساء المناطق التربوية.

ومن المتوقع ان يتم إطلاق الحملة المذكورة مطلع العام الدراسي المقبل 2025/2026.