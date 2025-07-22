النشرة: تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي فوق منطقة حاصبيا العرقوب ومزارع شبعا

افاد مراسل "النشرة"، في ​حاصبيا​، عن "تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي فوق منطقة حاصبيا العرقوب ومزارع شبعا المحتلة وصولا حتى تلة الرادار المشرف على شبعا وصولا حتى منطقة العرقوب خراج كفرشوبا الهبارية كفرحمام والبقاعين الشرقي والغربي واقليم التفاح وخاصة فوق مرتفعات البقاعين الشرقي والغربي واقليم التفاح".

