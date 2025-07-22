سيزار المعلوف: لا خيار أمامنا سوى الحوار ولا بديل عن اتفاق الطائف إلا بتطبيقه ولا بديل عن السلاح إلا بوحدتنا

اشار النائب السابق ​سيزار المعلوف​ الى ان المبعوث توم براك قالها بصراحة ووقاحة: "لا يملك أي ضمانات من إسرائيل، ولا تأثير له عليها لوقف إطلاق النار أو للانسحاب الفوري من الأراضي المحتلة"، وبما أنه باتت مواقفك واضحة وصريحة، وأصبحتَ طرفًا لا وسيطًا، فإن المسؤولية تقتضي من فخامة رئيس الجمهورية، ومن الحكومة مجتمعة، الإسراع في الدعوة إلى حوار وطني شامل يبحث في ​الاستراتيجية الدفاعية​ الوطنية، حتى نتمكن، نحن اللبنانيين، ولو لمرة واحدة، من الالتفاف حول الدولة والجيش دفاعًا عن كامل تراب الوطن بمساحته البالغة 10,452 كلم²، في ظل الخطر الوجودي الذي يتهددنا جراء ما يجري حولنا من اعتداءات على لبنان.

وشدد في تصريح له، على انه لا خيار أمامنا سوى الحوار، ولا بديل عن اتفاق الطائف إلا بتطبيقه الكامل، ولا بديل عن السلاح إلا بوحدتنا لإقامة دولة حرّة، سيدة، مستقلة، لمن يدّعي السيادة فعلًا.