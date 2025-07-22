بطريرك اللاتين في القدس بعد عودته من غزة: الوضع الإنساني هناك غير مقبول أخلاقيا

أكد بطريرك القدس للاتين بييرباتيستا بيتسابالا الثلاثاء، عقب عودته من غزة، أن "الوضع الإنساني في القطاع الذي يعاني سكانه من نقص حاد في الغذاء غير مقبول أخلاقيا".
وقال بيتسابالا "رأينا رجالا يقفون تحت الشمس لساعات طويلة على أمل الحصول على وجبة بسيطة، هذا غير مقبول أخلاقيا ولا يمكن تبريره".
وأكد بطريرك أن "الكنيسة وجميع أفراد المجتمع المسيحي لن يتخلوا عنهم أبدا".
