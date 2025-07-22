الإخبارية السورية عن مصدر أمني: اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء يتم تطبيقه في معظم المناطق بلا خروق

نقلت الإخبارية السورية عن مصدر أمني أن اتفاق ​وقف إطلاق النار​ في محافظة السويداء يُطبق في معظم المناطق دون تسجيل خروقات. وأضاف المصدر أن الخطوة المقبلة ستكون تنفيذ تهدئة شاملة تهدف إلى إعادة الاستقرار للمحافظة. وأوضح المصدر أن التهدئة ستتيح للحكومة العمل على إعادة مظاهر الحياة والخدمات في السويداء.

