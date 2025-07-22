كوريا الشمالية تتعهد بصنع مدمرة بحرية جديدة بحلول تشرين الاول 2026

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن مسؤولين وعمالا في حوض لبناء السفن تعهدوا باستكمال بناء ​مدمرة حربية​ جديدة بحلول العاشر من تشرين الأول 2026.

وأظهرت لقطات من تلفزيون كوريا الشمالية "كيه.آر.تي"، والتي جاءت مصاحبة للخبر، عمال بناء السفن وهم يقفون ويستمعون بانتباه إلى كلمات ألقيت في حوض بناء السفن في نامفو، بالإضافة إلى عدد من الرافعات والأفراد بالقرب من الحوض وهم يضعون خوذ السلامة ويرتدون الزي الرسمي.

وذكرت الوكالة أن كوريا الشمالية أعادت في حزيران إصلاح مدمرة وزنها خمسة آلاف طن كانت قد تضررت خلال محاولة إطلاق فاشلة سابقة.

وأضافت أن الزعيم كيم جونغ أون تعهد ببناء أسطول بحري أكثر حداثة لتعزيز قدرات البلاد البحرية في المحيط الهادي لمواجهة ما قال إنها استفزازات من الولايات المتحدة وحلفائها.