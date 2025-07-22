الكرملين: لا نتوقع اختراقا في الجولة الجديدة من مفاوضات اسطنبول مع أوكرانيا

اعلن الكرملين، اننا "لا نتوقع اختراقا في الجولة الجديدة من مفاوضات اسطنبول مع أوكرانيا"، مشيرا الى ان "روسيا تعتزم العمل على ضمان مصالحها في التسوية الأوكرانية".
ولفت الى ان "الغرب يتجه نحو تصعيد التوترات بما في ذلك النووية وروسيا تتخذ إجراءات لضمان أمنها القومي".
