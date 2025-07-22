أردوغان: كل من يصمت بشأن ما يحدث في غزة فهو شريك لإسرائيل في جرائمها

اشار الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان الى أن "كل من يصمت بشأن ما يحدث في ​غزة​ فهو شريك لإسرائيل في جرائمها"، مؤكدا ان "هدفنا وقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة وإدخال المساعدات".

ودعا "الجميع لاتخاذ موقف إنساني تجاه ما يحدث في غزة"، لافتا الى اننا "سنواصل الحديث عما تقوم به إسرائيل ضد غزة الذي تخطى ما قام به النازيون".

واضاف "الإنسانية تموت في غزة وأدعو الجميع إلى إظهار المواقف إزاء ذلك".