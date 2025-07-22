شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة مرسال عضو التحالف الوطني توقع بروتوكول تعاون مع أكاديمية فريد لدعم تنمية مهارات الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

وقعت مؤسسة مرسال الخيرية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بروتوكول تعاون مع أكاديمية فريد بهدف تقديم جلسات فردية لتطوير الشخصية وتنمية المهارات للأطفال واليافعين الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و18 عامًا.

جرى توقيع البروتوكول أمس الاثنين 21 يوليو 2024 بمقر مؤسسة مرسال.

حيث وقّعت البروتوكول هبة راشد، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة مرسال، ومحمود حسين نقيب، المدير التنفيذي لأكاديمية فريد، بحضور ممثلي المؤسستين.

وفي هذا السياق، أشارت هبة راشد إلى أهداف الشراكة مع أكاديمية فريد، موضحة أن الأكاديمية تعمل في مجالات بناء الشخصية، تنمية مهارات التفكير، غرس السلوكيات الإيجابية، وتعزيز الوعي بثقافات العالم لدى الأطفال، وأضافت أن البروتوكول يتضمن تقديم منح مجانية وخصومات لبعض الحالات المستفيدة من مؤسسة مرسال، بالإضافة إلى مجالات تعاون مشتركة مستقبلية.

من جانبه، أوضح محمود حسين نقيب، المدير التنفيذي لأكاديمية فريد، أن بروتوكول التعاون مع مؤسسة مرسال الخيرية يهدف إلى بناء جيل واعٍ ومتمكن من خلال تقديم جلسات فردية متخصصة لتنمية الشخصية والمهارات لدى الأطفال، وأكد على التزام الأكاديمية بتوفير فرص متكافئة، حيث سيشمل البروتوكول تقديم منح مجانية وخصومات خاصة للحالات المستفيدة من مؤسسة مرسال، مشيرًا إلى دور هذه الشراكة في تعزيز الصحة النفسية وتنمية المهارات الحياتية للأطفال، لتمكينهم من أن يصبحوا قادة المستقبل ومؤثرين في مجتمعاتهم.

وينص البروتوكول على تقديم خصومات للمتطوعين والعاملين الدائمين في مؤسسة مرسال على برامج أكاديمية فريد، وتوفير منح مجانية للحالات التي ترشحها مؤسسة مرسال، وذلك في إطار بناء إطار تعاون مستدام بين الطرفين يشمل التوعية السلوكية والنفسية، والعمل على تنمية مهارات التفكير والشخصية، وتعزيز الصحة النفسية للأطفال.