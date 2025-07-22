شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس" العدل" يقود جولات “طرق الأبواب” في القاهرة بمشاركة شباب الحزب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، جولات ميدانية ضمن حملة “العدل بين الناس” لطرق الأبواب في محافظة القاهرة، بدأت في منطقة التجمع الخامس، ثم امتدت لاحقًا إلى عدد من شوارع وميادين مصر الجديدة، وسط تفاعل إيجابي من المواطنين وتقدير واضح لفكرة التواصل المباشر مع الناخبين.

وشارك في الجولة شباب الحزب من أمانتي الشباب والعمل الجماهيري، إلى جانب عدد من قيادات الحزب ومرشحيه الستة لمجلس الشيوخ عن محافظة القاهرة: الدكتور أحمد درويش، وأحمد السيد، وحسام عيد، والدكتورة مروة الشافعي، والدكتور أحمد عنتر، والمهندس بيتر نبيل.

وقام شباب الحزب بتوزيع المواد الدعائية الخاصة بالمرشحين، وتعريف المواطنين بالبرنامج الانتخابي لحزب العدل، الذي يركز على العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والشفافية في الأداء العام، ضمن رؤية سياسية واضحة تعبر عن احتياجات المواطن وأولوياته.

وفي مصر الجديدة، واصل أعضاء الحملة لقاءاتهم المباشرة مع الأهالي، والاستماع إلى آرائهم وتطلعاتهم، في إطار حرص الحزب على أن تكون حملته الانتخابية أداة حوار مجتمعي حقيقي يعكس نبض الشارع.

وأكد النائب عبد المنعم إمام، خلال الجولة، أن التواصل المباشر مع الناس هو حجر الأساس في حملة حزب العدل، وهو ما يميز الحزب عن غيره في المشهد السياسي.

وأشار إلى أن الحزب يخوض انتخابات مجلس الشيوخ بوجوه جديدة ونخبة متميزة من المرشحين أصحاب الكفاءة والخبرة، القادرين على تمثيل المواطنين والدفاع عن قضاياهم.

كما شدد على أهمية المشاركة الواعية والفعالة في الانتخابات المقبلة، بما يضمن تمثيلًا حقيقيًا يُعبّر عن صوت المواطنين، ويعزز ثقتهم في العملية السياسية والديمقراطية.