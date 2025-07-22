ترامب يتوعد إيران: سنُبيد منشآتها النووية مجددًا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإمكانية توجيه ضربات جديدة إلى المنشآت النووية الإيرانية، في حال استدعت التطورات ذلك، مؤكداً أن "التدمير" الذي أصاب المواقع النووية الإيرانية يمكن أن يتكرر.

وجاء تهديد ترامب عقب تصريحات أدلى بها نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لقناة "فوكس نيوز"، تحدث فيها عن حجم الأضرار التي خلفتها الضربات الأخيرة، مشيرًا إلى أن إيران غير مستعدة حالياً للدخول في مفاوضات نووية مع الولايات المتحدة.

وفي منشور على منصته "تروث سوشيال"، كتب ترامب معلقًا على كلام عراقجي: "قال إن الأضرار جسيمة والمنشآت دُمّرت، هذا ما قلته أنا أيضًا، وسنكرر ذلك إذا لزم الأمر".

يُذكر أن الضربات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة في 21 يونيو الماضي، باستخدام قاذفات الشبح B-2، استهدفت منشآت نووية إيرانية في كل من أصفهان، ونطنز، وفوردو، حيث كانت بعض المواقع تقع تحت الجبال على عمق يزيد عن نصف ميل. وقد سبقت هذه الضربات هجمات إسرائيلية خلّفت مقتل عدد من كبار القادة العسكريين الإيرانيين و14 عالماً نووياً، بحسب ما أفادت به وكالتا نوفوستي وRT.

تقديرات الخسائر الناتجة عن تلك الضربات أثارت تباينًا في المواقف بين المسؤولين الأمريكيين. فبينما وصف ترامب العملية بأنها "إبادة" للبرنامج النووي الإيراني، وأكد أن "الضرر الأكبر كان تحت الأرض"، قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغزيث إن من يشكك في العملية يحاول النيل من إنجازات الرئيس، موضحًا أن نتائج القصف مدفونة في الأنقاض الإيرانية.

من جانبه، كشف مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف أن العملية استمرت 18 ساعة وتم خلالها إسقاط 14 قنبلة ثقيلة من نوع "بونكر بستر"، مؤكداً أن الضربات وجهت "ضربة قاصمة" لقدرة إيران على استئناف برنامجها النووي قريبًا.

وتتفق مع هذه الرؤية هيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية، التي أكدت أن موقع فوردو أصبح "غير قابل للتشغيل"، وأن أجهزة الطرد المركزي في نطنز وفوردو تضررت بشكل غير قابل للإصلاح، مما يؤخر البرنامج النووي الإيراني لسنوات.

أما مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، فوصف الأضرار بأنها "هائلة"، مشيرًا إلى أن طهران ستواجه صعوبات جمّة في استعادة نشاطها النووي السابق. وفي السياق نفسه، أشادت المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، بالضربات، واعتبرت أن "العالم بات أكثر أمانًا بفضل القيادة الحاسمة للرئيس ترامب".

