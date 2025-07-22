افاد مراسل "النشرة"، في صيدا، بأن "بلدية الصرفند قامت بمصادرة عدد من السيارات المزوّدة بمكبرات صوت تصدر أصواتاً مزعجة تسبّبت بإزعاج سكان البلدة، كما صادرت دراجات نارية كان أصحابها يقومون بحركات بهلوانية، وتحتوي على عوادم مثقوبة أو معدلة، ما يؤدي إلى أصوات مرتفعة وغير مبررة".
ودعت البلدية الأهالي إلى "التعاون والتبليغ عن الدراجات والسيارات المزعجة، التزاماً بمضمون تعميمها رقم 25/60".
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية الصرفند صادرت عددًا من السيارات والدراجات النارية ودعت المواطنين إلى التعاون والتبليغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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