"النشرة": الايجابيات تتقدم بعد لقاء بري - برّاك

لا تزال مساحات التفاوض التي يقودها الاميركيون بين ​لبنان​ وإسرائيل مفتوحة، بحيث لم تصل إلى نتيجة نهائية، لكنها لم تصل إلى حائط مسدود. وقالت مصادر "النشرة" ان اللقاء الذي حصل في عين التينة بين رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ و السفير الاميركي توم برّاك، كان ايجابياً، حيث سادت فيه "الصراحة والمرونة"، وسط تركيز كل من رئيس المجلس والسفير الاميركي على وجوب الوصول إلى حل.

واضافت المصادر: من المبكر لأوانه الجزم بالنتائج، لكن الأفكار المتبادلة تُقدّم في مسار التفاوض القائم، بعدما رسّخ لبنان التزاماته بالقرار الدولي ١٧٠١ والاتفاقية التي نظّمتها واشنطن لوقف الحرب.

ويُنتظر ان يحمل برّاك الأفكار اللبنانية، التي قدمها رئيس الجمهورية جوزاف عون في الورقة الرسمية، ومضمون النقاش الذي دار حولها بين برّي وبرّاك، لمعرفة مدى الالتزام الاسرائيلي بالخطوات المطلوبة لوقف الاعتداءات على لبنان.