مستشفى "أوتيل ديو" اعلن إجراء أول عملية استئصال للقولون بمساعدة الروبوت

أعلن مستشفى "أوتيل ديو دو فرانس"، "إجراء أول عملية استئصال للقولون بمساعدة الروبوت عبر نظام Versius ، في إنجازٍ نوعي جديد".
واشار في بيان، الى ان "العملية تمت بنجاح على يد الدكتور مايكل العسيس والفريق الطبي والتمريضي لقسم الجراحة الهضمية، تحت إشراف البروفسور روجيه نون".
واوضح ان "هذا الإنجاز يُشكّل خطوة متقدّمة في مجال الجراحة الهضمية، ويُجسّد تحوّلًا نحو طب أكثر ابتكارًا ومحورُه الأساسي هو المريض"، لافتا الى ان "الجراحة الروبوتية تتميّز بـتقليل الآلام بعد العملية، تعزيز تعافي المريض، و تقليل مدّة الإقامة في المستشفى".
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