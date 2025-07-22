تعديل وزاري مهم في حكومة الظل البريطانية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أطلقت زعيمة حزب المحافظين البريطاني المعارض كيمي بادينوك تعديلاً وزارياً في حكومة الظل، مع عودة السير جيمس كليفرلي إلى صفوف حزب المحافظين.

أجرت السيدة بادينوك سلسلة من التغييرات في فريقها القيادي يوم الثلاثاء، وقال مصدر مقرب إن لتغييرات "تعكس المرحلة التالية من برنامج تجديد سياسات الحزب وتؤكد على وحدة الحزب في ظل القيادة الجديدة".

وتعيد زعيمة حزب المحافظين منافسها السابق على الزعامة كليفرلي إلى الواجهة لتعزيز وحدة الحزب وتعزيز مصداقيته.

وقال مصدر رفيع المستوى في حزب المحافظين إن السير جيمس سيساعد في "مواجهة حكومة حزب العمال المروعة هذه".

وسيتولى السير جيمس كليفرلي مهام حقيبة الظل لشؤون الإسكان والمجتمعات والحكم المحلي، ولن يحصل على مسمى نائب رئيس الوزراء في حكومة الظل.

وسيتولى كيفن هولينراك، الذي شغل سابقًا منصب وزير الإسكان، منصب رئيس حزب المحافظين - وهي وظيفة تتضمن إدارة آليات الحزب، بما في ذلك جمع التبرعات وتنظيم الحملات الانتخابية.

كما سيتولى ستيوارت أندرو منصب وزير الصحة في حكومة الظل بعد استقالة إد أرجار لأسباب صحية. وكان سابقًا وزيرًا للثقافة في حكومة الظل.

وسيتولى نايجل هدليستون منصب وزير الثقافة. كان وزيرًا في الوزارة عندما كان المحافظون في الحكومة، وكان رئيسًا مشاركًا للحزب حتى الآن.