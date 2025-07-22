وزيرة خارجية فنلندا: وقعت مع نحو 30 وزير خارجية بيانا يدعو لوقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم بغزة

اعلنت وزيرة خارجية فنلندا "انني وقعت مع نحو 30 وزير خارجية بيانا يدعو إلى وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم في غزة".

وفي وقت سابق، طالبت سلطات بريطانيا و24 دولة من حلفائها الغربيين بينهم فرنسا وإيطاليا وكندا وأستراليا، ب​إنهاء الحرب في غزة​ "فورا"، معتبرة أن "معاناة المدنيين الفلسطينيين بلغت مستويات غير مسبوقة".

وجاء في بيان مشترك أصدرته الدول الخمس والعشرون الاثنين "نحضّ الأطراف والمجتمع الدولي على التوحد في جهد مشترك لوضع حد لانهاء هذا النزاع المروع عبر وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار".