إلغاء جلسة محاكمة بنيامين نتانياهو لإصابته بتسمم غذائي

تغيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ​نتانياهو​ يومي الاثنين والثلاثاء، 21 و22 تموز، عن جلسة محاكمته بتهم الفساد، بعد إعلان مكتبه إصابته بالتهاب معوي. وذكر المكتب في بيان "بعد شعوره بتوعك ليلا، خضع رئيس الوزراء لفحص منزلي أجراه البروفيسور ألون هيرشكو، مدير قسم الطب الباطني في مستشفى هداسا عين كار، وتبين أنه يعاني من التهاب معوي ناجم عن تناول طعام فاسد".

وبحسب البيان "بعد إجراء فحوصات إضافية، أعلن عن تحسن حالته، وهو يتلقى علاجا بالمحاليل الوريدية نتيجة الجفاف المصاحب للمرض، وبناء على تعليمات أطبائه، سيستريح رئيس الوزراء في منزله لمدة ثلاثة أيام، وسيدير شؤون الدولة من هناك".

وتجدر الإشارة إلى أنه مع نهاية الأسبوع الجاري ستبدأ المحاكم الإسرائيلية إجازة سنوية تستمر حتى أيلول المقبل، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان القضاة سيحددون جلسات جديدة لنتانياهو خلال هذه الفترة.

وكانت آخر جلسة في محاكمة نتانياهو قد عقدت يوم الأربعاء الماضي، 16 تموز، وتوقفت بعد ساعات قليلة بسبب الضربات التي شنتها إسرائيل على سوريا، بالتزامن مع أعمال العنف التي شهدتها محافظة السويداء السورية الأسبوع الماضي.