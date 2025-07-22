المديرة العامة لليونسكو: يؤسفني جدا قرار ترامب سحب الولايات المتحدة من المنظمة وإن كان متوقعا

عبّرت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي عن "أسفها لقرار الولايات المتحدة الانسحاب من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة"، مؤكدة أنه كان "متوقعا".

وقالت أزولاي "يؤسفني جدا قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب الولايات المتحدة الأميركية من اليونسكو... ورغم أن الأمر مؤسف إلا أنه كان متوقعا واستعدت اليونسكو له".

وكانت قد أعلنت الولايات المتحدة ​انسحاب​ها من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، متهمة إياها بالتحيّز ضد إسرائيل والترويج لقضايا "مثيرة للانقسام".

ورأت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية "إن الاستمرار في المشاركة في اليونسكو لا يصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة".