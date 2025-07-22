الرئيس الكوري الجنوبي أعلن ست مناطق كوارث خاصة بعد أمطار غزيرة خلّفت 19 قتيلاً

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج ست مناطق بالدولة مناطق كوارث خاصة بعد أيام من هطول أمطار غزيرة خلفت دمارا في أجزاء من البلاد.
واشارت وزارة الداخلية والأمن في كوريا الجنوبية الى أن "نحو 19 شخصا لقوا حتفهم وما زال تسعة في عداد المفقودين بينما يبلغ عدد النازحين 2549 شخصا".
وأضافت الوزارة أن "نحو 3776 منشأة، بما في ذلك منازل ومتاجر ومصانع، تحتاج إلى تنظيف وتطهير من آثار المياه والحطام والأتربة".
وطلب الرئيس في وقت سابق من المسؤولين الحكوميين "بذل كل الجهود الممكنة" في البحث عن الأشخاص المفقودين.
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