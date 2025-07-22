بلدية طرابلس بدأت أعمال ترميم مبناها برعاية وزير الاشغال في إطار تحسين المرافق العامة

اعلنت ​بلدية طرابلس​ في بيان انها "بدأت أعمال الترميم في مبنى البلدية، برعاية وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسـامني، وذلك في إطار تحسين المرافق العامة وتحديث البنية الإدارية للبلدية".

وتوجهت بـ"الشكر لوزارة الأشغال على تجاوبها في تأمين الزفت مما أتاح المباشرة بتزفيت منطقة التل وعدد من الشوارع الرئيسية في المدينة"

واكدت أنها "ستتابع تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال التزفيت، والتي ستشمل باقي المناطق، حرصًا على تحسين البنية التحتية وخدمة المواطنين بشكل أفضل".