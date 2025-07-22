النشرة: مقتل شاب سوري على طريق السعيدة مجدلون خلال محاولة سرقته فجرا

افاد مراسل "النشرة" في البقاع، بان لصوص مجهولين اقدموا فجرا على ارتكاب ​جريمة قتل​ شاب سوري بقصد سلب دراجته النارية، وكان المغدور يستقل دراجة نارية بينما كان يسلك طريق السعيدة مجدلون بهدف الوصول الى الطريق الدولي من اجل الوصول الى وجهته على المحطة التي يعمل بها في بلدة السعيدة غربي بعلبك، وفتحت عناصر درك شمسطار تحقيقا لكشف ملابسات ودوافع الجريمة.

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