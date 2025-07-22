قائد الجيش زار الأردن وتأكيد على الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين الجيشين

اعلنت قيادة الجيش في بيان ان "قائد الجيش العماد رودولف هيكل زار بتاريخَي 21 و22 /7 /2025 الاردن، بدعوة رسمية من نظيره الأردني رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، بهدف بحث سبل التعاون لمواجهة التحديات الراهنة ومواكبة التطورات".

وشدد الجانبان على "أهمية الشراكة الاستراتيجية واستمرار التعاون وتبادل الخبرات بين الجيشين الشقيقين اللبناني والأردني في مختلف المجالات".

وأشاد هيكل بـ"دور القوات المسلحة الأردنية في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وسط الظروف المعقدة التي تشهدها المنطقة"

كما زار قائد الجيش مركزَ الملك عبد الله الثاني لتدريب العمليات الخاصة KASOTC حيث حضر تمرينًا للقوات الخاصة الأردنية، ثم زار مركزًا للتصنيع العسكري واطّلع على سير العمل فيه، معبرا عن "تقديره لمستوى الاحتراف والانضباط لدى القوات المسلحة الأردنية".