العاصفة "ويفا" تضرب فيتنام برياح عاتية وأمطار غزيرة

ابوظبي - سيف اليزيد - ضربت العاصفة الاستوائية "ويفا" شمالي فيتنام، اليوم الثلاثاء، تصاحبها رياح عاتية وأمطار غزيرة، خاصة في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى من البلاد. ووصلت العاصفة إلى اليابسة الساعة العاشرة صباحا، مصحوبة برياح مستمرة تراوحت سرعتها بين 64 و102 كيلومتر (63-40 ميلا) في الساعة، وعواصف رعدية وصلت سرعتها إلى 138 كيلومترا (86 ميلا) في الساعة، بحسب ما ذكره مسؤولون محليون في الأرصاد الجوية.

وبعد وصول العاصفة إلى اليابسة، بدأت بالتحرك باتجاه الجنوب الغربي. وتم تصنيف العاصفة الاستوائية "ويفا" كإعصار، أمس الاثنين، أثناء مرورها فوق المياه المفتوحة، لكنها ضعفت خلال الليل وتم تخفيض تصنيفها إلى عاصفة استوائية قبل وصولها إلى اليابسة.

وتسببت العاصفة في انقطاع الكهرباء عن أجزاء من مقاطعة هونج ين، شرق هانوي. وكانت شوارع العاصمة الفيتنامية هانوي شبه خالية مع تحرك العاصفة نحو الداخل، حيث تم إغلاق معظم الشركات، ونصحت حكومة المدينة السكان بالبقاء في منازلهم وإخلاء المباني غير المستقرة أو الواقعة في مناطق معرضة للفيضانات. وتم إلغاء الرحلات الجوية في شمال فيتنام، كما تم إغلاق المطارات في مدينة هاي فونج الساحلية ومقاطعة كوانج نينه.

وحذرت فيتنام من حدوث فيضانات مع انتقال الأمطار الغزيرة الناجمة عن العاصفة ويفا إلى الداخل.