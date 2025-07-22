الجيش الإسرائيلي زعم اعتقال تجار أسلحة عملوا في جنوب سوريا خلال نشاط ليلي

زعم المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ أفيخاي أدرعي، أنّ "خلال ساعات اللّيلة الماضية، أنهت قوّات الفرقة 210 بالتعاون مع الوحدة 504، نشاطًا عسكريًّا اعتقلت خلاله وأجرت تحقيقًا مع تجّار أسلحة عملوا في منطقة جنوب ​سوريا​".

وأشار في تصريح، إلى أنّه "تم اعتقال تجّار الأسلحة في أعقاب مؤشّرات استخباراتيّة عن عدد من المشتبه بهم، الّذين نقلوا وسائل قتاليّة مختلفة"، وادّعى أنّ "بالإضافة إلى ذلك، وخلال النّشاط، صادرت القوّات وسائل قتاليّة تمّ العثور عليها في المنطقة".

ولفت أدرعي إلى أنّ "قوّات الفرقة 210 تواصل متابعة التطوّرات في سوريا، وتبقى على جاهزيّة دفاعيّة وللتعامل مع مختلف السّيناريوهات".