شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز التعاون مع الصين بالتمكين الاقتصادى والعمل التنموى عبر التحالف الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار دعم علاقات الشراكة التنموية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، وامتدادًا للدور الريادى الذى يقوم به التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي فى تعزيز جهود التنمية المستدامة داخل المجتمع المصرى، عُقد يوم الإثنين الموافق 21 يوليو 2025، اجتماع تنسيقى مشترك بين ممثلى السفارة الصينية فى مصر، وشركة New Hope الصينية، ووفد من التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى، بهدف بحث آفاق التعاون فى مجال التمكين الاقتصادى ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

يأتى هذا الاجتماع فى ضوء حرص التحالف الوطنى على توسيع قاعدة الشراكات الدولية التى تدعم جهوده فى تمكين المرأة والشباب اقتصاديًا، لا سيما فى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال مبادرات متكاملة تُسهم فى بناء قدرات الأفراد، وتوفير فرص عمل مستدامة، وتحقيق تنمية حقيقية على أرض الواقع.

الجانب المصرى المشارك فى الاجتماع:

* السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي

* سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعى والخيري

* حاتم متولى، نائب رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي

الجانب الصينى المشارك فى الاجتماع:

* وانغ زيجوان (WANG ZIJUAN)، الوزيرة المستشارة بسفارة الصين لدى مصر

* تشانغ ليبينغ (CHANG LIPING)، مسؤول الموارد البشرية والشؤون الإدارية لفروع شركة New Hope فى مصر

* دو بنغيو (DU PENGYUE)، ملحقة بسفارة الصين لدى مصر

وناقش الجانبان فرص التعاون المشترك فى تنفيذ مشروعات تنموية تدعم التمكين الاقتصادى وتُسهم فى تحسين جودة الحياة للمواطنين، خاصة فى المناطق الريفية والنائية. كما تم الاتفاق على دراسة مبادرات تنموية مشتركة فى المرحلة المقبلة، تركز على التدريب والتشغيل وبناء القدرات، تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي.

ويؤكد هذا اللقاء على عمق العلاقات المصرية – الصينية، وعلى التزام الطرفين بتعزيز التنمية المجتمعية المستدامة، بما يواكب رؤية الدولة المصرية 2030.