شكرا لقرائتكم خبر عن النائب سليمان وهدان: مجلس الشيوخ له دور هام فى رسم سياسات الدولة ووضع الخطط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب سليمان وهدان، أمين الشئون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية، إن مجلس الشيوخ كان الهدف من إنشائه، أن يتسع مجموعة من الخبراء والاستشاريين وأصحاب الفكر في كل المجالات، في وضع سياسات.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" الذي يذاع على قناة الحياة: "مجلس الشيوخ ليس اختراع مصري، وأكثر من نصف العالم لديه غرفتين في التشريع، ومجلس الشيوخ له أهمية كبيرة في رسم سياسات الدولة ووضع الخطط المستقبلية، ودراسة الاتفاقيات الدولية والمعاهدات ووضع استراتيجيات ومخططات للدولة".

وتابع: "مجلس الشيوخ هو مجلس الحكماء، وله دور مهم للغاية في مناقشة وتنقية وضبط مشروعات القوانين القادمة من الحكومة، حيث يقوم بمناقشتها ودراستها دراسة متأنية ثم يرسلها إلى مجلس النواب، وهو ما انعكس على العديد من مشروعات القوانين التي تتسم بعملية ضبط دستوري وضبط صياغة".