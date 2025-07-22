سانا: بدء دخول الحافلات إلى السويداء لإخراج العائلات المحتجزة داخل المدينة

افادت وكالة "سانا"، عن "بدء دخول الحافلات إلى ال​سويداء​ لإخراج العائلات المحتجزة داخل المدينة".

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا عن تحسن الوضع في محافظة السويداء جنوب غربي سوريا، مشيرا الى أن "عودة عمل أجهزة الدولة إليها لممارسة نشاطها تحتاج إلى بعض الوقت".

واشار في تصريحات لوكالة "نوفوستي"، الى أن "الوضع الآن يتحسن في السويداء ويتم تغليب المسار الإنساني ودخول المساعدات والإفراج عن المختطفين والمحتجزين من قبل العصابات المسلحة في السويداء، وأيضا إجراء تبادل ودفن الجثث وهذا أمر مهم جدا".

واوضح أن "إزالة التوترات، مرتبطة بمدى تجاوب الطرف الآخر، لأن الجمهورية العربية السورية قامت بواجبها في ما يخص موضوع الاتفاق، ورعاة الاتفاق الدوليون يشهدون بذلك".