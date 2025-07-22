أعلن قصر الإليزيه أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ​ماكرون​ سيستقبل رئيس الحكومة نواف سلام يوم الخميس المقبل". واشار في بيان، الى أن "هذه الزيارة الرسمية الأولى لرئيس الحكومة اللبنانية ستُمثل فرصةً لإعادة تأكيد عمق الصداقة الفرنسية اللبنانية ودعم فرنسا المستمر للبنان. ستركز المناقشات على أمن البلاد واستقرارها، والسعي إلى الإصلاحات الاقتصادية الضرورية لاستعادة سيادتها وازدهارها بالكامل".

كانت هذه تفاصيل خبر الإليزيه: ماكرون سيستقبل سلام يوم الخميس المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.