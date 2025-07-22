وزير الخزانة الأميركي سيلتقي مسؤولين صينيين في ستوكهولم الأسبوع المقبل لبحث الرسوم الجمركية

أفاد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بأنه "سيلتقي مسؤولين صينيين في ستوكهولم الأسبوع المقبل لبحث الرسوم الجمركية مع اقتراب انتهاء المهلة لزيادتها مجددا، والمحددة في منتصف آب".

واوضح بيسنت لشبكة "فوكس بزنس" أنه "سيتحدث مع مسؤولين صينيين في 28 و29 تموز في إطار جولة ثالثة من المفاوضات عالية المستوى، للتوصل إلى ما رجّح بأن يكون اتفاقا على تمديد المهلة".

وتبادلت واشنطن وبكين فرض رسوم مرتفعة على صادرات البلدين في وقت سابق هذا العام بلغت مستويات مئوية، ما أدى إلى تعطّل التجارة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم مع ارتفاع مستوى التوتر.

لكن بعد اجتماع كبار المسؤولين في جنيف في أيار، اتفق الجانبان على خفض مستويات رسومهما الجمركية في خطوة لخفض التصعيد تنقضي مهلتها الشهر المقبل. كما اجتمع مسؤولون من البلدين في لندن في حزيران.