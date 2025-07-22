شقير استقبل سفير الأردن: للعمل على تحقيق نقلة نوعية بالعلاقات الثنائية على مختلف المستويات

استقبل رئيس الهيئات الاقتصاديّة ​محمد شقير​ في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، سفير ​الأردن​ في لبنان وليد الحديد، وبحث معه بسبل تنمية العلاقات الاقتصاديّة الثّنائيّة، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص اللبناني والقطاع الخاص الأردني.

وأشاد بـ"العلاقات الأخويّة والتاريخيّة بين لبنان والأردن"، مؤكّدًا "اهتمام الهيئات الاقتصاديّة والقطاع الخاص اللّبناني بتطوير العلاقات الاقتصاديّة بين البلدين". وأشار إلى أنّ "لبنان دخل مرحلةً جديدةً وواعدةً، وهناك الكثير من الفرص الواعدة"، داعيًا القطاع الخاص الأردني إلى "الاطلاع عليها والنّظر في إمكانيّة الاستثمار فيها".

وشدّد شقير على "ضرورة زيادة التواصل والتعاون بين الشّركات اللّبنانيّة والأردنيّة، وإقامة شراكات في بينها للاستثمار في لبنان والأردن أو خارجهما". ولفت إلى "وجود عدّة أوجه للعلاقات الاقتصاديّة بين لبنان والأردن، لا سيّما تجاريّة وسياحيّة وخدماتيّة وفي مجال الطّاقة والخدمات وغيرها، ولا بدّ من العمل في الفترة المقبلة على تحقيق نقلة نوعيّة في هذه العلاقات على مختلف المستويات".

بدوره، أشاد الحديد بـ"عمق وقوة العلاقات التي تربط البلدين الشّقيقين، ووقوف الأردن الدّائم إلى جانب لبنان لتحقيق الاستقرار والتقدّم والازدهار"، مؤكّدًا "رغبة بلاده في تحقيق تقدّم على مستوى العلاقات الاقتصاديّة الثنائيّة". وأبدى "استعداده للقيام بكل ما يلزم في هذا الإطار، وأيضًا لجهة تعزيز التواصل والتعاون بين القطاع الخاص في البلدين".