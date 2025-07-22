المجلس الدستوري أبطل فقرة من أحد مواد قانون الإيجارات غير السكنية

أبطل ​المجلس الدستوري​ في جلسة عقدها في مقرّه في الحدت، في حضور جميع أعضائه باستثناء القاضي عمر حمزة لدواع صحيّة، الفقرة (د) من المادّة 10 من القانون رقم 11 الصّادر بتاريخ 12/6/2025 حول الإيجارات غير السكنيّة، المنشور في العدد 26 من الجريدة الرّسميّة تاريخ 12/6/2025؛ ورد سائر الأسباب المثارة في مراجعة الطّعن.

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