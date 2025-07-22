شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات ومفقودين.. إعلان 6 مناطق منكوبة إثر الفيضانات بكوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج اليوم، ست مناطق منكوبة إثر الأمطار الغزيرة التي أسفرت عن دمارٍ في أجزاء من البلاد.

ووجّه الرئيس الكوري السلطات بالحصول على الدعم الإداري والمالي الطارئ واللازم؛ لمساعدة المتضررين والبحث عن المفقودين في مناطق الكوارث من بينها منطقة جابيونج التي تقع بالقرب من مدينة سول.

وذكرت وزارة الداخلية والأمن في كوريا الجنوبية أن نحو (19) شخصًا لقوا حتفهم وما زال تسعة في عداد المفقودين حتى صباح اليوم، بينما يبلغ عدد النازحين (2549) شخصًا.