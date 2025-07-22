براك:على الحكومة اللبنانية ان تقرر كيفية حصر السلاح ونحن في لبنان للمساعدة في إحلال السلام

اشار الموفد الاميركي توم براك الى "انني أرغب بإعادة التناسق في هذه الدولة الجميلة والرئيس الاميركي دونالد ترامب يريد ان يساعد ​لبنان​ في هذه الاوقات العصيبة"٬ لافتا الى ان "الاجتماع مع رئيس مجلس النواب نبيه بري كان بناءً".

ولفت في حديث لقناة "الجديد"٬ ان "هناك اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل والجانبان يجدان صعوبة في تطبيقه"٬ موضحا ان "نحن في لبنان للمساعدة في إحلال السلام لكن هناك جدول زمني والوقت يداهمنا لذا نضغط للتوصل الى توافق".

وقال "انا لا اطلب حصر السلاح بل ثمة قانون يقول ان هناك مؤسسة عسكرية واحدة وعلى لبنان ان يقرر كيف سيطبق هذا القانون"٬ معتبرا انه "يجب نزع الاسلحة الخفيفة والثقيلة". ورأى ان "على الحكومة اللبنانية ان تقرر كيفية حصر السلاح وهذا ليس من مسؤولية الولايات المتحدة الاميركية".

واضاف موضحا موقفه حول عدم اعطاء ضمانات باحترام اسرائيل لوقف اطلاق النار "انا لست مفاوضا ودوري وسيط سياسي للتأثير الايجابي بين الاطراف". واعتبر ان "الوقت يداهمنا في ظل ما يحصل في المنطقة لذا يجب ارساء الاستقرار".

واكد انه "يجب اصلاح القطاع المصرفي في لبنان"٬ لافتا الى ان "هناك رؤية 2030 في السعودية وعلى اللبنانيين ان يبحثوا كيف يمكن استقطاب مشاريع مشابهة".

واضاف ان "الاستقرار في سوريا سيؤمن الاستقرار في لبنان"٬ مشيرا الى ان "الحكومة السورية الان جيدة وعلينا دعمها ولبنان مورد كبير جداً وسياعد سوريا".

وشدد على ان "لدينا فرصة للتوصل الى حل واتفاق بين دول المنطقة".