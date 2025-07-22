اجتمع رئيس مجلس الوزراء ​نواف سلام​ في السّراي الحكومي، مع وزير المال ​ياسين جابر​، وزير الاقتصاد والتجارة ​عامر البساط​ وحاكم مصرف لبنان ​كريم سعيد​، وجرى البحث في الأوضاع الماليّة والاقتصاديّة. كما استقبل رئيس دائرة الأوقاف في البقاع الشّيخ محمد عبد الرحمن ورئيس بلدية مجدل عنجر جاد حمزة، و جرى عرض للأوضاع المطلبيّة والشّؤون الإنمائيّة الّتي تخصّ منطقة البقاع، وسبل تفعيل المشاريع والخدمات الأساسيّة فيها.

كانت هذه تفاصيل خبر سلام بحث مع وزيرَي المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان بالأوضاع المالية والاقتصادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.